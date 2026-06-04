Россиянам напомнили, под какими предлогами аферисты крадут личные данные

В МВД напомнили, какие схемы используют мошенники, чтобы завладеть личными данными. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Аферисты могут завладеть личными данными россиян под разными предлогами. В арсенале мошенников множество разнообразных схем.

«Спектр предлогов, используемых злоумышленниками для получения личных данных, достаточно широк. Это может быть продление договора связи, замена медицинского полиса, запись на ЕГЭ или ОГЭ, начисление социальных выплат и компенсаций, доставка посылки, установка домофона и другие», - информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД.

Также мошенники притворяются курьерами или сотрудниками маркетплейсов и требуют якобы для подтверждения доставки товара продиктовать им код из смс.

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Тем временем мошенники придумали новый способ красть аккаунты в Telegram.

Напомним, сервис второй руки для защиты от аферистов подключили свыше 3,5 млн россиян. Вот что это такое.