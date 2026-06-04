Три человека погибли при атаке на Симферополь: что известно об очередном зверстве ВСУ Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Минувшей ночью, 4 июня, Симферополь подвергся массированной воздушной атаке со стороны украинских беспилотников. В результате ударов по городу погибли три мирных жителя, еще семеро получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщил глава республики Крым Сергей Аксенов в своем канале в мессенджере «Макс».

По словам руководителя региона, удар дронов пришелся по нежилым зданиям и сооружениям, однако жертв и разрушений избежать не удалось. Аксенов уточнил, что приведенные цифры о трех погибших и семи раненых являются предварительными. В настоящий момент на всех местах происшествия уже работают оперативные службы, которые занимаются ликвидацией последствий теракта.

Сергей Аксенов выразил глубочайшие соболезнования всем, кто потерял родных и близких в этой страшной трагедии. Он пожелал семерым пострадавшим скорейшего выздоровления и возвращения к нормальной жизни. Крымский лидер заверил, что местные власти обязательно окажут всю необходимую помощь и поддержку каждой семье, столкнувшейся с горем, а также тем, кто получил ранения.

Помимо Симферополя, атакам БПЛА подверглась и Запорожская область, где ситуация также оказалась тяжелой. 3 июня в результате ударов ВСУ по Мелитополю и соседним округам погибли два человека и шесть мирных граждан были ранены. Сообщается, что беспилотники нанесли урон по объектам гражданской инфраструктуры, а несколько дронов удалось сбить прямо на подлете к городу.

Особенно трагичной оказалась атака на трассе, где жертвами стали люди, находившиеся в легковом автомобиле. Машина двигалась по дороге в момент удара, и спасти ехавших в ней людей не удалось.

В то же время выросло число жертв в Донецкой Народной Республике, где дрон атаковал рейсовый автобус, следовавший из Подольска в Симферополь. По последним данным властей ДНР, в больнице скончался еще один пострадавший, из-за чего общее количество погибших достигло восьми человек, а число раненых — одиннадцати.

Москва не оставила эти преступления без реакции, призвав мир осудить киевский режим. Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась ко всем ответственным правительствам и международным организациям с требованием решительно осудить теракт в Енакиеве. По словам дипломата, любое замалчивание этого зверства или попытка его оправдать будут равносильны поддержке человеконенавистнической политики режима узурпатора Владимира Зеленского.