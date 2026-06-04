ЦБ рассказал, что Набиуллина ушла на больничный

ЦБ: Набиуллина находится на больничном, поэтому не пришла на сессию ПМЭФ Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Глава Банка России Эльвира Набиуллина не приехала на ПМЭФ из-за болезни, она сейчас находится на больничном. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

«Эльвира Сахипзадовна на больничном, и в связи с этим не смогла прибыть на ПМЭФ», - следует из заявления ЦБ.

Накануне форума имя Набиуллиной исчезло из списка спикеров. Она была заявлена сразу на двух сессиях. Первая касалась путей возвращения к устойчивому экономическому росту в условиях глобальной неопределенности. Вторая была посвящена проблеме кибермошенничества и распределению ответственности за финансовые потери граждан.

Как ранее отмечал глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, руководитель ЦБ не будет присутствовать на ПМЭФ по объективным причинам. Он также призвал остальных участников мужчин заседания вести себя по-джентельменски в отсутствии Набиуллиной.