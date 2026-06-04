Пушилин: Россия фактически в одиночку противостоит международному терроризму. Фото: Maksim Konstantinov/GLOBAL LOOK PRESS

Россия фактически в одиночку противостоит международному терроризму. Поскольку в мире нет консолидации здравомыслящих стран по этой проблеме. Об этом в интервью ТАСС на полях ПМЭФ заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Глава российского региона отметил, что совершать теракты легче, чем им противостоять. И ранее силы и возможности противостояния этой проблеме зависели от консолидации здравомыслящих стран. Сегодня этого нет.

«Соответственно, противостоять приходится зачастую в одиночку. Это сложнее. Такая гонка технологий происходит у нас на глазах. <…> По факту Россия в одиночку противостоит международному терроризму», — сказал он.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала возмутительным отсутствие реакции международных структур на теракты в ЛНР. Даже 4 июня - в Международный день невинных детей - жертв агрессии.

Президент России Владимир Путин, комментируя теракт украинских боевиков в отношении детей, спавших в общежитии колледжа в Старобельске (ЛНР), пообещал виновным неотвратимое наказание. Глава государства заявил, что Россия найдет каждого, кто исполнял и организовывал эту омерзительную атаку.