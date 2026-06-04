Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире4 июня 2026 9:11

12 человек погибли в результате пожара в доме престарелых на Шри-Ланке

Директор дома престарелых арестован по подозрению в причинении смерти по неосторожности
Авторы (2):
Анна АДАМАЙТЕС
Сергей ЧИКОВ
12 человек погибли в результате пожара в доме престарелых на Шри-Ланке

12 человек погибли в результате пожара в доме престарелых на Шри-Ланке

Фото: REUTERS.

В результате пожара в доме престарелых на западе Шри-Ланки погибли 12 постояльцев, еще восемь получили ранения. Об этом 4 июня сообщает AP со ссылкой на данные полиции.

Возгорание началось поздно вечером 3 июня, в среду, в городе Ангуруватота. По словам представителя полиции Фредрика Вутлера, удалось спасти 51 человека.

Директор дома престарелых был арестован по подозрению в причинении смерти по неосторожности. Ведется расследование причин пожара. Другие подробности трагедии пока не раскрываются.

Ранее KP.RU писал, что при пожаре в отеле в центре Нью-Дели погиб 21 человек, спасены 47 постояльцев. Среди постояльцев были граждане Бангладеш и других стран Южной Азии, приехавшие в столицу на лечение. Посольство РФ сообщило, что россиян в числе пострадавших нет.