Силуанов: реальные доходы россиян выросли более чем на 24% за три года

Силуанов: реальные доходы россиян выросли больше чем на 24% за три года Фото: Ольга ЮШКОВА.

Реальные доходы населения России за последние три с небольшим года выросли более чем на 24%. Об этом 4 июня заявил министр финансов Антон Силуанов на ПМЭФ-2026.

«У нас растут реальные доходы населения, что самое главное. За последние три с небольшим года они выросли больше чем на 24%», — сказал глава Минфина.

ПМЭФ проходит с 3 по 6 июня, его главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа международного форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.

Ранее президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что повышение благосостояния граждан — ключевая задача государства.

HR-эксперт Зулия Лоикова рассказала о навыках, которые помогают увеличить доход: работа с нейросетями (включая YandexGPT), аналитическое мышление, уверенное владение Excel и базами данных, а также базовые знания программирования.