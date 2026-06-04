Фото: МИД РФ

Россия надеется, что новый генсек ООН учтет ошибки Антониу Гутерреша. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«Реалистично говоря, А. Гутерреш уже фактически „на выходе“ из своего кабинета, до конца года в ООН должен появиться новый генсекретарь. Хочется надеяться, что он сделает выводы из ошибок предшественника. Мы продолжим этого добиваться», — резюмировала дипломат в кулуарах ПМЭФ.

Нужно отметить, что МИД РФ следит за выборами нового генсека ООН. Более того, Москва присматривается к каждому кандидату, ведь тот, кто займет кресло руководителя ООН, столкнется с непростыми обязанностями. Ему предстоит провести работу над ошибками.

Ранее в МИД отмечали, что Гуттереш выполняет роль изощренного придворного сюзерена Запада. Он считает главным угодить Европе и США.