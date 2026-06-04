МИД: Россия готова содействовать сближению Азербайджана с ЕАЭС. Фото: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Российская Федерация готова содействовать сближению Азербайджана с ЕАЭС. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел России. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин на ПМЭФ.

«Мы готовы всячески содействовать сближению Азербайджана с этим интеграционным объединением поскольку это способствовало бы, на наш взгляд, дальнейшему укреплению уже сложившихся хозяйственных связей на общем для нас евразийском пространстве», - сказал он.

По словам Галузина, данное сближение имело бы хороший положительный эффект для экономики Азербайджана. Также он заявил, что РФ хотела бы видеть Азербайджан в составе акционеров Евразийского банка развития.

Ранее KP.RU также сообщил, что Россия и другие лидеры ЕАЭС опубликовали совместное заявление, в котором призвали Армению наконец определиться и выбрать - остается она в объединении, или уходит в Евросоюз. В МИД РФ сообщали, что Москва не вмешивается в дела Армении, но надеется, что Ереван сможет самостоятельно сделать правильный выбор.

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