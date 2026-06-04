Путин: у Украины нет гиперзвука, крылатых ракет и «еще кое-чего», что есть у РФ Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин заявил, что у Украины отсутствует целый ряд современных вооружений, которые есть у российской армии. В частности, речь идет о гиперзвуковых и крылатых ракетах. Также, по словам главы государства, у противника нет «еще кое-чего», что он назвал самым главным.

«Не существует и ударных систем, которые есть у РФ. Имею в виду гиперзвуковые, крылатые ракеты. И есть еще кое-что, что является самым главным — патриотизм и воля российского народа, которая является главным условием достижением всех целей СВО», — добавил президент, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Российский лидер признал, что западные спонсоры поставляют Киеву большое количество дронов и некоторые из них прорывают оборону. Однако он подчеркнул, что у России есть своя система противовоздушной обороны. Путин добавил, что ПВО нужно совершенствовать и укреплять, государство будет этим заниматься.

Также Владимир Путин заявил, что самой серьезной проблемой Вооруженных сил Украины на сегодня является катастрофическая нехватка личного состава.

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