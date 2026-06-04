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Выступая на полях ПМЭФ-2026, президент России Владимир Путин раскрыл интересные детали об испытаниях суперсовременного российского оружия - ракетного комплекса «Орешник». По словам главы государства, удар «Орешником» был осуществлен специально в то место, где был наглядно и хорошо виден результат.
«Открою вам большую большую военную государственную тайну. Мы просто ударили туда, где было удобно посмотреть результаты. Это касается и Белой Церкви, и это касается района ДНР», - сказал Путин.
Президент отметил, что после ударов туда прилетали дроны ВС РФ и фиксировали последствия. Это важно для дальнейшего применения «Орешника», в том числе по целям в городах.
Ранее KP.RU сообщил, что Путин озвучил успехи российской армии в продвижении в ходе спецоперации за последнее время. По словам президента, освобождено более двух тысяч квадратных километров территорий.
Напомним, президент России Владимир в рамках ПМЭФ проводит встречу с руководителями мировых информационных агентств. KP.RU ведет прямую трансляцию мероприятия.
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