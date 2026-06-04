Путин: РФ еще ни разу не применила «Орешник» по Украине в полном смысле слова, фото: Шарифулин Валерий/ТАСС

Российский лидер Владимир Путин, выступая на полях ПМЭФ-2026, отметил, что Украина еще ни разу не видела полноценного применения «Орешника» со стороны ВС РФ. Россия применяла сверхсовременную ракету, но в полном боевом оснащении она использовалась только на полигонах. Украине пока доставались болванки.

«Мы подобные системы испытывали на полигонах - "Орешник" мы испытывали. У нас вообще по территории Украины фактически не было ни одного боевого, в полном смысле этого слова, применения "Орешника"», - отметил президент.

Путин заявил, что не было ни одного боевого применения «Орешника» в полном смысле слова

Путин уточнил, что даже болванки наносили значительный ущерб, и для его фиксации после ударов применялись разведывательные дроны.

Ранее KP.RU сообщил, что Путин рассказал, зачем ВС РФ применяли пустые ракеты «Орешник» по конкретным целям на Украине. Целью была наглядная демонстрация последствий удара даже без боевой части.

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