Путин: для запуска уцелевшей нитки «Северного потока» достаточно нажать кнопку Фото: REUTERS.

Президент Владимир Путин заявил, что одна нитка «Северного потока» уцелела после взрывов. По словам главы государства, чтобы запустить газ, достаточно буквально «нажать кнопку», однако для этого требуется решение правительства Германии. Об этом он рассказал на Петербургском международном экономическом форуме

«Что касается "Северных потоков", они были взорваны. Но одна нитка целая. По ней можно хоть завтра прокачивать газ. Достаточно, и это не шутка, нажать кнопку и газ пошел! Но для этого нужно решение правительства», — уточнил Путин.

Президент подчеркнул, что «Газпром» никогда не отказывался от поставок и готов возобновить прокачку хоть завтра. Путин уточнил, что у российской компании до сих пор действует контракт с партнерами в Германии, которые тоже якобы хотят возобновления работы газопровода.

Также российский лидер опроверг мнение, будто Москва в «злобной» манере перекрыла Европе энергоносители. Путин с удивлением заметил, что слышит подобные обвинения, тогда как на самом деле Европа сама отказалась от закупок.

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