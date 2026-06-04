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НовостиЭкономика4 июня 2026 17:47

Путин заявил, что хотел бы в будущем видеть совпадения стандартов ЕАЭС и ЕС

Путин заявил, что в ЕАЭС и ЕС есть много важных для развития экономики вещей, однако сейчас стандарты объединений не совпадают
Мария МАМАЕВА
️Путин заявил, что хотел бы в будущем видеть совпадения стандартов ЕАЭС и ЕС. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

️Путин заявил, что хотел бы в будущем видеть совпадения стандартов ЕАЭС и ЕС. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Президент России Владимир Путин заявил, что хотел бы в будущем видеть совпадения стандартов Евразийского экономического союза и Евросоюза. Об этом глава государства высказался в ходе встречи с главами мировых СМИ на полях Петербургского международного экономического форума.

«Мне бы очень хотелось, чтобы в исторической перспективе <...> они совпадали», - поделился своими ожиданиями Путин.

Президент подчеркнул, что сейчас в структуре ЕАЭС и ЕС есть очень много важных для развития экономики вещей. Однако добиться технологического совпадения стандартов объединений в настоящее время невозможно.

В ходе выступления на ПМЭФ Путин также затронул вопрос выхода Армении из ЕАЭС. По словам главы государства, он не был удивлен этим шагом Еревана. Выход Армении и ее стремление вступить в ЕС президент назвал правом суверенной страны, которая выбирает собственные пути развития.

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