Путин заявил, что хотел бы в будущем видеть совпадения стандартов ЕАЭС и ЕС

️Путин заявил, что хотел бы в будущем видеть совпадения стандартов ЕАЭС и ЕС. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Президент России Владимир Путин заявил, что хотел бы в будущем видеть совпадения стандартов Евразийского экономического союза и Евросоюза. Об этом глава государства высказался в ходе встречи с главами мировых СМИ на полях Петербургского международного экономического форума.

«Мне бы очень хотелось, чтобы в исторической перспективе <...> они совпадали», - поделился своими ожиданиями Путин.

Президент подчеркнул, что сейчас в структуре ЕАЭС и ЕС есть очень много важных для развития экономики вещей. Однако добиться технологического совпадения стандартов объединений в настоящее время невозможно.

В ходе выступления на ПМЭФ Путин также затронул вопрос выхода Армении из ЕАЭС. По словам главы государства, он не был удивлен этим шагом Еревана. Выход Армении и ее стремление вступить в ЕС президент назвал правом суверенной страны, которая выбирает собственные пути развития.

Онлайн-трансляция