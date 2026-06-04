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НовостиПолитика4 июня 2026 18:09

Путин: соглашение с Украиной стало бы документом исторического значения

Путин заявил, что в вопросе легитимности Зеленского должны разбираться юристы
Семен ЗИМИН
Путин: соглашение с Украиной стало бы документом исторического значения Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Путин: соглашение с Украиной стало бы документом исторического значения Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Президент России Владимир Путин считает, что мирное соглашение с Киевом могло бы стать документом исторического значения, однако для этого необходимо решить ряд юридических формальностей. Такое заявление глава государства сделал в ходе выступления на ПМЭФ.

«Любая сторона должна подписывать документы с лицами, которые являются легитимными с точки зрения Конституции основного закона. В данном случае Украины. Это вопрос, который ожидает своего кропотливого исследования», — уточнил Путин.

Российский лидер напомнил, что еще в 2024 году истекли пять лет полномочий Владимира Зеленского, а в конце прошлого и начале этого года в публичном поле обсуждалась тема выборов.

Кроме того, Владимир Путин заявил, что киевский режим на самом деле не заинтересован в завершении боевых действий. По оценкам главы государства, нынешняя украинская власть держится за свои посты только благодаря продолжению конфликта.

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