Путин: соглашения от Киева могут подписывать разные люди, включая Зеленского Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями мировых СМИ на Петербургском международном экономическом форуме высказался на тему заключения соглашений с Украиной. Как заявил глава государства, подписывать их от Киева могут разные люди, включая главу киевского режима Владимира Зеленского.

«Мы найдем тех, кто согласится подписать документ. Было бы желание. <...> Хочу повторить это еще раз - подписывать документы нужно с людьми, которые были бы легитимны. Самое главное - было бы желание», - отметил президент.

Путин напомнил, что Зеленский утратил свою легитимность еще в 2024 году. Поэтому вопрос подписания документов со стороны Киева ожидает своего кропотливого исследования. Президент также считает, что мирное соглашение с Украиной могло бы стать документом исторического значения.

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