Путин: Только Господь знает, хватит ли нам здоровья дожить до завтра Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями мировых СМИ на Петербургском международном экономическом форуме высказался на тему будущего. Глава государства ответил, что о том, хватит ли здоровья до нового дня, «знает только Господь».

«Только Господь знает, хватит ли нам здоровья для того, чтобы дожить до завтра, до послезавтра», - высказался президент.

Так Путин ответил на вопрос одного из участников встречи о том, планирует ли он участвовать в выборах 2030 года и хватит ли ему выносливости и здоровья на новый президентский срок. Сам глава государства признался, что пока что даже не думает про это.

Ранее Владимир Путин раскрыл, что бы он сказал главе киевского режима Владимиру Зеленскому после подписания мирного соглашения по Украине. Как признался президент, он бы просто порадовался, что все наконец-то закончилось.

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