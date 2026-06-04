«Как там говорили? Хайли лайкли»: Путин о голословных обвинениях Европы

Путин: обвинения Европы в адрес России остаются в формате «хайли лайкли». Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что нет ни одного доказательства якобы кибератак или провокаций со стороны России на территориях европейских стран. Об этом глава государства заявил во время встречи с представителями мировых СМИ на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Западный журналист задал Путину вопрос о "саботаже" и "провокациях" на территории Европы и уточнил, означает ли это, что Россия уже ведет войну против стран Запада.

"Это означает попытку некоторых деятелей западных стран осуществить агрессивные действия в отношении России. Назовите хоть один доказанный факт. Как там говорили? "Хайли лайкли". Где хоть один факт? Нет ни одного факта", - ответил Путин.

По его словам, такие обвинения означают нежелание говорить с Россией как с равным партнером.

Ранее сайт KP.RU писал, что российский лидер призвал всех, кто ждёт нападения РФ на НАТО, задать себе простой вопрос.

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