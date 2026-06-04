Путин сказал пять слов на немецком, говорят о Шрёдере Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин в рамках ПМЭФ провел встречу с главами мировых СМИ. На ней глава государства заявил, что Россия не может доверять посредникам, выступающим за ее поражение. Дальше Путин перешел на немецкий язык, говоря о бывшем канцлере Германии Герхарде Шредере.

«Das ist das Problem, Martin», — сказал российский лидер.

Ранее KP.RU сообщил, что Россия выступает за диалог с Европой. Более того, Брюссель мог бы поспособствовать урегулированию конфликта на Украине. Но вместо этого ЕС выбирает продолжать поставки оружия ВСУ. А также взращивает антироссийский режим.

Напомним, KP.RU ведет прямую трансляцию встречи Владимира Путина с главами мировых СМИ.