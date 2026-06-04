Путин: Выгоды от кризиса вокруг Ирана краткосрочные, а РФ рассчитывает «вдолгую» Фото: REUTERS.

Российские компании имеют свои плюсы от кризиса, созданного войной США и Израиля с Ираном. Однако это краткосрочные выгоды, на которые нельзя опираться. РФ стремится, прежде всего, к долгосрочным перспективам. Об этом заявил президент Владимир Путин во время выступления на полях ПМЭФ-2026.

«Наши компании от этого выигрывают, но это все носит временный, кратковременный характер. Мы бы хотели выстраивать отношения вдолгую», - заявил президент, говоря о нефтяных доходах и росте цен на топливо в мире.

Напомним, что Путин последовательно и давно выступает за единственное решение, которое раз и навсегда закрыло бы вопрос конфликта на Ближнем Востоке - за создание суверенного палестинского государства.

Сайт KP.RU ведет прямую трансляцию выступления российского лидера Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме.