Путин озвучил, сколько средств нужно для восстановления экономики Украины: сумма с девятью нулями

Путин отметил, что для восстановления Украины нужны сотни миллиардов евро Фото: REUTERS.

По словам президента РФ Владимира Путина, европейские эксперты понимают: для того, чтобы восстановить экономику Украины, необходимы сотни миллиардов евро. Об этом Путин заявил на полях ПМЭФ в рамках встречи президента с руководителями международных информагентств.

«Европейские эксперты знают, сколько денег и в какие сроки, речь идет о сотнях миллиардов евро, нужно для восстановления экономики Украины», — уточнил российский глава.

Он добавил, что ему знакомы предложения немецкого канцлера Фридриха Мерца об ассоциированном членстве Украины. Россия, по словам Путина, не против этого, поскольку ее это не касается.

Путин подчеркнул, что Россия выступает против превращения Евросоюза в военный блок.

Как пояснил российский президент, Киев хочет остановки боевых действий, потому что ВС РФ движутся километрами в Запорожской области и на остальных участках.

Глава государства также назвал возможное соглашение с Украиной документом исторического масштаба и пообещал, что Россия найдет того, кто его подпишет. Однако, как отметил Путин, важно, чтобы все подписывающие документ были легитимны.