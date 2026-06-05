Захарова: ФРГ проиграла на выборах в СБ ООН, потому что всем хватило Бербок. ФОТО: МИД России

Причиной провала Германии на выборах в Совет Безопасности ООН стала экс-глава МИД ФРГ и бывший председатель Генеральной Ассамблеи организации Анналена Бербок. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Просто за прошедший год страны имели несчастье наблюдать председателем Генассамблеи ООН представительницу германских элит Анну/Лену Бербок. Решили больше не рисковать», — написала дипломат в Telegram-канале.

Согласно результатам голосования в ГА ООН, для избрания в СБ ООН Берлину требовалось 127 голосов (две трети), но ФРГ набрала только 104.

Захарова напомнила, что при демократии бывает и так, что можно не одержать победу.

Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль объяснил поражение несколькими факторами, один из них — слишком затянутое вступление Берлина в борьбу за место в Совбезе.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин отметил готовность немецких партнеров приобретать газ. Однако, как указал президент, указания этого не делать есть от Брюсселя и Берлина.