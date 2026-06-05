Палата представителей США одобрила проект о санкциях против РФ и помощи Киеву

В США одобрили законопроект об антироссийских санкциях и помощи Украине. Фото: REUTERS.

Палата представителей Конгресса США одобрила закон об ужесточении антироссийских санкций. Кроме того, этот же проект предусматривает предоставление дополнительной помощи Украине.

В документе идёт речь о дополнительных санкциях против российских официальных лиц, финансовых организаций, нефтегазового сектора, угольной и добывающей промышленности. Кроме того, пошлины на российские товары и услуги могут быть повышены до по меньшей мере 500%. Предполагается, что эти рестрикции будут назначаться в зависимости от оценки ряда обстоятельств, связанных с украинским конфликтом.

Украина, согласно одобренному законопроекту, получит 300 млн долларов в 2026 и 2027 годах.

При голосовании за законопроект высказались 226 конгрессменов, 195 проголосовали против.

Ранее в Минфине рассказали о наличии у России противоядия на случай новых вызовов Запада.

Тем временем ЕС планирует одобрить мини-пакет санкций против РФ на встрече глав МИД 15 июня.