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НовостиОбщество5 июня 2026 3:17

Россиянам рассказали, когда появится отечественная вакцина от аллергии на пыльцу берёзы

Скворцова: Российская вакцина от аллергии на цветение берёзы появится осенью
Мария ПАВЛОВА
В России испытывают вакцину от аллергии на пыльцу берёзы.

В России испытывают вакцину от аллергии на пыльцу берёзы.

Фото: Павел МАРТИНЧИК. Перейти в Фотобанк КП

В России собираются зарегистрировать вакцину от аллергии на пыльцу берёзы. Это может произойти уже в сентябре 2026 года, информировала руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова. Это будет первая отечественная вакцина такого типа, уточнила она.

«Это уникальная, первая в мире рекомбинантная генно-инженерная аллерговакцина», - сказала Скворцова РИА Новости на полях ПМЭФ.

Сейчас вакцина проходит третью фазу клинических исследований. Предварительно, она безопасна и хорошо переносится пациентами. Предполагается, что вакцину нужно будет вводить пятикратно перед началом сезона пыления, объяснила она.

Также в ФМБА сообщили об эффективности российской вакцины от колоректального рака.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал о российских наработках по созданию вакцины против смертельного вируса Эбола.