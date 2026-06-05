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НовостиПроисшествия5 июня 2026 4:32

Силы ПВО уничтожили за ночь 123 дрона ВСУ над российскими регионами

ВС РФ отразили атаку дронов ВСУ на регионы страны
Анастасия СУТОРМИНА
Силы ПВО уничтожили за ночь 123 дрона ВСУ над российскими регионами

Силы ПВО уничтожили за ночь 123 дрона ВСУ над российскими регионами

Фото: REUTERS.

Российские силы противовоздушной обороны сбили за ночь 123 украинских беспилотника над регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что средства ПВО РФ сбили 19 украинских дронов над регионами России и Черным морем с 8 до 20 часов мск 4 июня. По уточнениям министерства, дроны были ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

Также накануне украинские дроны предприняли попытки ударить по Севастополю. За несколько часов над городом ликвидировали более 20 БПЛА.

Тем временем в ночь 5 июня восемь российских аэропортов временно приостановили полеты судов. Среди них — аэропорты Бугульмы, Самары, Саратова, Пензы, Нижнекамска, Оренбурга, Казани и Чебоксар.