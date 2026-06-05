Силы ПВО уничтожили за ночь 123 дрона ВСУ над российскими регионами Фото: REUTERS.

Российские силы противовоздушной обороны сбили за ночь 123 украинских беспилотника над регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что средства ПВО РФ сбили 19 украинских дронов над регионами России и Черным морем с 8 до 20 часов мск 4 июня. По уточнениям министерства, дроны были ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

Также накануне украинские дроны предприняли попытки ударить по Севастополю. За несколько часов над городом ликвидировали более 20 БПЛА.

Тем временем в ночь 5 июня восемь российских аэропортов временно приостановили полеты судов. Среди них — аэропорты Бугульмы, Самары, Саратова, Пензы, Нижнекамска, Оренбурга, Казани и Чебоксар.