Собянин: Силы ПВО уничтожили еще один беспилотник на подлете к Москве

Собянин сообщил об уничтожении третьего БПЛА, летевшего на Москву Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении беспилотного летательного аппарата, летевшего в сторону столицы. Об этом градоначальник сообщил в «Максе» утром в пятницу, 5 июня. Всего на подлете к столице сбито три БПЛА.

На месте падения обломков в настоящий момент работают специалисты экстренных служб. Ранее сообщалось об уничтожении двух единиц БПЛА.

Прошлой ночью украинские боевики предприняли попытку атаковать территорию Курской области. Губернатор региона Александр Хинштейн сообщил, что удар пришелся на деревню Лещиновка Глушковского района. Снаряд попал в частный жилой дом. В результате удара погиб один человек.

В Минобороны сообщили, что в ночь на пятницу над рядом регионов российские силы противовоздушной обороны сбили 123 украинских беспилотника. Также 19 дронов было уничтожено над регионами России и Черным морем с 8 до 20 часов мск 4 июня.