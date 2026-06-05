Лихачев: прекращение огня поможет отремонтировать ЛЭП «Днепровская» Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Прекращение огня, которое продлится до 23 июня, позволяет приступить к ремонту на ЛЭП «Днепровская», питающей Запорожскую АЭС. Об этом заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев.

Вместе с тем, глава госкорпорации отметил, что ежедневные интенсивные удары ВСУ создают реальную, а не виртуальную угрозу ядерной безопасности для всей Европы.

Ранее рядом с ЗАЭС ввели локальный режим прекращения огня для ремонта ЛЭП. Об этом говорится в официальном заявлении агентства МАГАТЭ. В документе отмечается, что режим прекращения огня позволит провести критически важный ремонт линий электропередачи для предотвращения угрозы ядерной аварии.

4 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) более 20 раз ударили беспилотниками по территории тепловой электростанции с критически важными объектами Запорожской АЭС. На атакованной территории тепловой станции на данный момент обеспечивается работа линии электропередачи ЗАЭС.