Компания Apple объяснила удаление мессенджера «Макс» из App Store: что стало причиной Фото: REUTERS.

Американская корпорация Apple заявила, что вынуждена действовать по законам тех стран, где работает её бизнес. Как сообщает агентство AFP, приложение «Макс» было удалено из магазина App Store в связи с санкционными ограничениями. При этом в компании из Калифорнии не стали уточнять, о каком именно пакете санкций идёт речь.

Разработчиком удалённого мессенджера является российская соцсеть VK. Её генеральный директор Владимир Кириенко находится под персональными санкциями США, Великобритании и Евросоюза с 2022 года.

Напомним, что с 4 июня 2026 года владельцы техники Apple столкнулись с неприятным сюрпризом — перестали приходить уведомления от отечественного сервиса.

В пресс-службе самого мессенджера «Макс» разъяснили обеспокоенным гражданам детали ситуации. Там подчеркнули, что все основные функции приложения продолжают работать без сбоев. Однако получать оповещения теперь смогут только владельцы смартфонов на системе Android.

Глава Минцифры Максут Шадаев успокоил пользователей отечественного мессенджера, заверив, что в ведомстве намерены решить эту проблему.