Песков: Москва надеется, что пауза в переговорах по Украине будет нарушена Фото: REUTERS.

В Кремле рассчитывают, что нынешняя пауза в диалоге с Киевом будет прервана. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил надежду на активизацию переговорного процесса в ближайшее время.

Ранее стало известно, что главе государства Владимиру Путину вскоре доложат содержание открытого письма Владимира Зеленского. Дмитрий Песков пояснил, что у президента пока не было возможности с ним ознакомиться.

Вопрос урегулирования украинского конфликта также поднимался на Петербургском международном экономическом форуме. В беседе с руководителями ведущих мировых СМИ Владимир Путин заявил, что контроль России над Донбассом не является препятствием для потенциальной сделки по Украине.

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