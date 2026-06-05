Стармер заявил, что разведка НАТО допускает нападение России к 2030 году Фото: REUTERS.

Страны НАТО продолжают марафон шизофренической паранойи, пытаясь запугать своих граждан скорым, якобы, нападением российской армии. Только вчера опозорилась Латвия - 5 июня эстафету принял британские премьер Кир Стармер, заявивший, что «Россия нападет к 2030 году».

«Согласно нашим разведывательным данным и оценкам других стран НАТО, нападение России на НАТО может произойти уже в 2030 году», - цитирует Стармера The Guardian.

Таким образом он попытался объяснить журналистам важность кратного увеличения расходов на оборону, читай - тотальную милитаризацию и воинственную истерию, в которой все деньги будут тратиться на ракеты и снаряды. Ну и на обнаглевших нацистов в Киеве.

Напомним, что буквально 4 июня командующий ВС Латвии развел панику в СМИ, утверждая, что Россия, дескать, «нападет на нас уже сегодня вечером». Само собой, ничего не случилось. Стармер хотя бы ставит более далекие сроки, чтобы когда будет выглядеть дураком - уже не занимал важную должность.

Ранее KP.RU сообщил, что президент РФ Владимир Путин назвал разговоры о нападении России на НАТО бредом и провокацией, в которой нет никакого рационального зерна. Москве просто незачем делать это.