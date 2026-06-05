Буданова* вызвали в Польшу объясняться за чествование УПА**. Фото: Zuma\TASS

Руководителя канцелярии президента Украины Кирилла Буданова* вызвали в Польшу объяснять решения Киева по чествованию нацистов. Об этом сообщает издание Onet.

Накануне на Украине произошло два события по чествованию нацистов. Так, Владимир Зеленский решил перезахоронить останки нациста Андрея Мельника. Потом глава киевского режима присвоил наименование «имени Героев УПА**» подразделению ВСУ. После этого в Польше было решено лишить Зеленского госнаграды.

«В ближайшие часы в Варшаву должен прибыть глава канцелярии президента Украины Кирилл Буданов*», – сообщает Onet, отмечая, что его примут представители польского правительство как раз из-за последних решений по героизации нацистов.

Ранее KP.RU приводил слова главы МВД Польши Томаша Семоняка о том, что Зеленский теряет поддержку поляков. Действия властей Украины не поддаются какой-либо логике, отметил он.

Отмечается, что власти Польши пытаются повлиять на последние шаги Украины по нацистам, которые убивали мирных людей. В частности, диалог об инициативе ведут представители военных ведомств.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова одной фразой описала скандал, которые происходит между Киевом и Варшавой.

* лицо, внесенное Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

** признаны в России экстремистскими организациями и запрещены