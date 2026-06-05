Путин: До 15% граждан РФ исповедуют ислам, и другой Родины у них нет Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума вместе с представителем Саудовской Аравии, отметил, что в РФ до 15% граждан исповедуют ислам. Так глава государства ответил на утверждение о том, что Россия - православная страна.

«Хочу обратить ваше внимание, что от 10 до 15% граждан РФ исповедуют ислам. И другой Родины у них нет», - отметил Путин.

Напомним, что Россия - светское государство, где свободное вероисповедание, пусть основу и составляют православные христиане. Путин неоднократно говорил, что неуважение к Корану в РФ - уголовно наказуемое преступление. Впрочем, как и к любым святыням любых религий.

Ранее KP.RU сообщил, что Путин попросил немного нарушить традиции ПМЭФ, и пригласил к себе на сцену представителя Саудовской Аравии - министра энергетики Абделя Азиза бен Сальмана.

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