Путин: Еврозона понесла убытки от 1,5 до 2,5 трлн евро из-за санкций против РФ Фото: REUTERS.

Еврозона лишилась от 1,5 до 2,5 триллиона евро из-за антироссийских ограничений. Такую оценку ущерба озвучил президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

Глава государства обратил внимание на то, что санкционное давление сильнее бьет по тем странам, которые его инициируют. По словам российского лидера, сейчас в мире происходит переоценка происходящего.

«По разным оценкам, если на Еврозону посмотреть, от 1,5 до 2,5 триллиона евро в Еврозоне ущерб от введения санкций против нас. Но сейчас происходит переоценка, и эта переоценка многих приводит к мысли о том, что, может быть, лучше возвратиться к сотрудничеству с российскими партнерами», — указал российский лидер.

Также Владимир Путин обратил внимание, что прежнее руководство США допустило огромную стратегическую ошибку, пытаясь использовать американскую валюту как инструмент политической борьбы.

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