Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина продлилось 3,5 часа Фото: REUTERS.

Пленарное заседание Петербургского международного экономического форума с участием президента России Владимира Путина продлилось три с половиной часа.

Российский лидер за это время затронул состояние российской экономики, международную повестку и ситуацию вокруг Украины. Он указывал на лицемерие главы киевского режима Владимира Зеленского и довольно жестко прошелся по его открытому письму. Путин указал на хамский тон бывшего комика.

Глава государства после своей речи ответил на вопросы участников форума. Он подчеркивал, что российская экономика успешно справляется с внешним давлением. Также Владимир Путин указал на пагубность санкций против России для тех, кто их вводил. По данным президента, Еврозона понесла убытки на сумму около 2,5 триллиона евро за это время.

Прямая трансляция выступления Владимира Путина на ПМЭФ-2026