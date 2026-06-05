Матвиенко поддержала идею Путина о переносе госкомпаний из Москвы в регионы РФ

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко поддержала инициативу президента России Владимира Путина о переносе крупных корпораций из Москвы в регионы. Об этом она заявила ИС "Вести".

"Перенос крупных корпораций - это тоже очень правильное решение. Президент сказал о необходимости равномерного развития всех субъектов Федерации", - отметила политик.

Матвиенко добавила, что размещение госкомпаний в тех регионах, где сосредоточены их основные производственные мощности, трудовые ресурсы и налоговая база, будет способствовать укреплению экономики и повышению устойчивости местных бюджетов.

Ранее KP.RU сообщал, что реальные зарплаты в России за последние пять лет выросли более чем на 30%. По словам Путина, дальнейший их рост должен быть связан с увеличением производительности труда.