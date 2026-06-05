Иран призвал МАГАТЭ к политике нулевой терпимости к ударам по ядерным объектам Фото: REUTERS.

Иранская делегация при Международном агентстве по атомной энергии обратилась к МАГАТЭ с призывом проводить политику «нулевой терпимости» к нападениям на ядерные объекты. ТАСС располагает соответствующим документом.

«Мы должны принять политику "нулевой терпимости" к атакам. Мы должны способствовать эффективному соблюдению существующих норм неприкосновенности мирной ядерной деятельности», — говорится в сообщении.

По словам главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, обогащенный уран до сих пор находится на иранских ядерных объектах, которые были атакованы в 2025 году.

Президент США Дональд Трамп при этом заявил, что Вашингтон намерен извлечь и утилизировать обогащенный уран Ирана в сотрудничестве с Тегераном и МАГАТЭ.

В свою очередь российский глава Владимир Путин подчеркнул, что предложения России по урану известны Вашингтону и Тегерану. При этом Москва не навязывает услуги.