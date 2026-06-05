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НовостиВ мире5 июня 2026 23:33

CENTCOM: США атаковали радиолокационные установки Ирана в Горуке

Центральное командование ВС США заявило о перехвате четырех дронов, движущихся к Ормузскому проливу
Анна ПЕТРОВА
CENTCOM: США атаковали радиолокационные установки Ирана в Горуке

CENTCOM: США атаковали радиолокационные установки Ирана в Горуке

Фото: REUTERS.

Центральное командование ВС США объявило, что его силы атаковали радиолокационные станции Ирана на территории Горука и острова Кешм.

По информации Центрального командования, силами США были перехвачены и сбиты четыре ударных дрона, направлявшихся к Ормузскому проливу и представлявших угрозу для кораблей. После этого удару подверглись иранские объекты береговой радиолокационной разведки.

Немногим ранее CENTCOM сообщало, что Соединенные Штаты атаковали ракетные установки и суда на юге Ирана. Тогда удары были направлены на позиции для запуска ракет и на иранские катера, «которые пытались производить минирование».

ВМС Ирана в свою очередь отчитались об атаке на командный центр на американском эсминце в Оманском заливе.

Хозяин Белого дома Дональд Трамп спрогнозировал возможное заключение сделки с Ираном в эти выходные.