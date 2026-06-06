Беглов сообщил о масштабной атаке БПЛА на Санкт-Петербург Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что утром в субботу город подвергся масштабной атаке беспилотных летательных аппаратов военного назначения. Работают средства противовоздушной обороны (ПВО), написал он в субботу своем канале в «Максе».

Беглов также попросил петербуржцев оставаться в домах и не выходить на улицу.

Утром 6 июня губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что количество уничтоженных над регионом беспилотных летательных аппаратов достигло 72. Первоначально он написал в Telegram, что сбиты 25 БПЛА и боевая работа продолжается. Позже глава региона уточнил: уничтожены еще 47 дронов. Позднее общее число сбитых беспилотников выросло до 86.

Всего, по данным Минобороны РФ, силы ПВО за ночь сбили 376 украинских беспилотников над Россией.