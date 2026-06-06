Кремль оценил готовность США помогать в украинском вопросе

Песков: Россия приветствует содействие США по урегулированию на Украине Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва приветствует готовность США продолжать оказывать помощь в украинском урегулировании. Соответствующее заявление он сделал в интервью Центральному телевидению Китая.

«Мы приветствуем готовность Вашингтона дальше оказывать добрые услуги и помогать в урегулировании вокруг Украины», — сказал представитель Кремля.

Прежде Песков отмечал, что в Кремле надеются на продолжение посреднических усилий американских представителей для урегулирования конфликта на Украине. На днях президент США Дональд Трамп заявил, что все ключевые фигуры американской администрации готовы содействовать урегулированию конфликта на Украине.

В свою очередь, Владимир Путин допустил, что предложения Трампа могут лечь в основу мирных договоренностей. Это означает, подчеркнул российский лидер, что Вашингтон действовал правильно в своих попытках урегулирования.