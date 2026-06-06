ВС РФ установили контроль над Шевченко в Харьковской области Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Российские военнослужащие установили контроль над населенным пунктом Шевченко в Харьковской области. Об этом в субботу 6 июня сообщили в Министерстве обороны России. В ведомстве уточнили, что это стало результатом решительных действий подразделений группировки войск «Север».

За минувшую неделю российские военнослужащие освободили два населенных пункта в зоне специальной военной операции. По данным МО, в результате решительных действий военных были освобождены Тихоновка в Донецкой Народной Республике, а также Комсомольское в Запорожской области.

Также в оборонном ведомстве сообщили, что за сутки российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 911 украинских беспилотников над различными регионами страны. Кроме того, сбиты 13 управляемых авиабомб и четыре реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS.