Захарова назвала огрублением отведение США роли посредника по конфликту. Фото: МИД России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «огрублением» отведение США роли посредника в разрешении российско-украинского конфликта. Соответствующее заявление она сделала в интервью «Интерфаксу».

По словам дипломата, президент США Дональд Трамп был готов содействовать урегулированию, и для этого были определены спецпосланник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, а также даны поручения соответствующим структурам. Однако, отметила Захарова, эти же люди являются «медиаторами ближневосточных дел и полностью вовлечены» в это направление. При этом, стороны продолжают взаимодействие, уточнила Захарова.

Как писал KP.RU, ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не наблюдает прогресса по украинскому урегулированию с момента саммита на Аляске. По мнению министра, Вашингтон пока не нацелен закрепить достигнутые договоренности по Украине уже с участием Киева. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин также напомнил, что Россия придерживается готовности к урегулированию украинского конфликта на основании договоренностей в Анкоридже.