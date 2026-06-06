Оперштаб: площадь пожара на нефтебазе на Кубани составляет около 5 тыс кв м Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Площадь возгорания на нефтебазе в Усть-Лабинске Краснодарского края после удара украинского беспилотника составляет около пяти тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Напомним, ранее в Усть-Лабинске на Кубани из-за атаки БПЛА начался пожар на территории нефтебазы. Региональные власти отметили, что оперативные службы экстренно эвакуировали из близлежащих домов около 60 человек.

Ранее губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что ВСУ массированно атакуют Ленинградскую область. Силы противовоздушной обороны России ликвидировали 72 украинских беспилотных летательных аппарата. Позже число сбитых беспилотников противника увеличилось до 141.