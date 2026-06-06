В Ленобласти завершена ликвидация последствий пожара после атаки ВСУ Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ленинградской области завершена ликвидация последствий пожара на объекте Минобороны, возникшего в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом в личном канале в MAX заявил губернатор региона Александр Дрозденко.

«Завершены работы по ликвидации последствий возгорания. В настоящий момент силы и средства Минобороны проверяют прилегающую территорию на возможное наличие взрывоопасных предметов», - написал он.

Дрозденко уточнил, что по окончанию проверки жители района смогут вернуться в свои дома. Также будет восстановлено транспортное сообщение.

Напомним, что пожар возник в Ломоносовском районе Ленинградской области, жители зоны были частично эвакуированы. Всего с территорию покинули 600 человек, 325 из них находятся в пунктах временного размещения. Четверым гражданам также понадобилась медицинская помощь.