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НовостиПроисшествия6 июня 2026 12:12

В Ленобласти завершена ликвидация последствий пожара после атаки ВСУ

Силы Минобороны проверяют зону пожара в Ленобласти на наличие взрывоопасных предметов
Мария МАМАЕВА
В Ленобласти завершена ликвидация последствий пожара после атаки ВСУ

В Ленобласти завершена ликвидация последствий пожара после атаки ВСУ

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ленинградской области завершена ликвидация последствий пожара на объекте Минобороны, возникшего в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом в личном канале в MAX заявил губернатор региона Александр Дрозденко.

«Завершены работы по ликвидации последствий возгорания. В настоящий момент силы и средства Минобороны проверяют прилегающую территорию на возможное наличие взрывоопасных предметов», - написал он.

Дрозденко уточнил, что по окончанию проверки жители района смогут вернуться в свои дома. Также будет восстановлено транспортное сообщение.

Напомним, что пожар возник в Ломоносовском районе Ленинградской области, жители зоны были частично эвакуированы. Всего с территорию покинули 600 человек, 325 из них находятся в пунктах временного размещения. Четверым гражданам также понадобилась медицинская помощь.