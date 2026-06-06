На место атаки ВСУ в Ленобласти направлено восемь групп разминирования Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

На место ликвидации последствий пожара после атаки Вооруженных сил Украины в Ленинградской области направлено восемь групп разминирования. Об этом в беседе с журналистами заявил вице-губернатор региона по безопасности Ярослав Серов.

«К месту проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ направлены восемь групп разминирования из состава инженерно-саперного полка Ленинградского военного округа», - сообщил он.

Как заявил Серов, на подъездах к населенным пунктам в районе ЧП выставлены посты для патрулирования зон эвакуации в целях предотвращения нарушений правопорядка.

Напомним, что пожар возник в Ломоносовском районе Ленобласти после атаки беспилотников ВСУ на объект Минобороны. Как заявил губернатор региона Александр Дрозденко, ликвидация последствий возгорания уже завершена.