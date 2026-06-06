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НовостиПроисшествия6 июня 2026 12:42

На место атаки ВСУ в Ленобласти направлено восемь групп разминирования

Группы разминирования направлены на место проведения аварийно-спасательных работ в Ленобласти после атаки дронов ВСУ
Мария МАМАЕВА
На место атаки ВСУ в Ленобласти направлено восемь групп разминирования

На место атаки ВСУ в Ленобласти направлено восемь групп разминирования

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

На место ликвидации последствий пожара после атаки Вооруженных сил Украины в Ленинградской области направлено восемь групп разминирования. Об этом в беседе с журналистами заявил вице-губернатор региона по безопасности Ярослав Серов.

«К месту проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ направлены восемь групп разминирования из состава инженерно-саперного полка Ленинградского военного округа», - сообщил он.

Как заявил Серов, на подъездах к населенным пунктам в районе ЧП выставлены посты для патрулирования зон эвакуации в целях предотвращения нарушений правопорядка.

Напомним, что пожар возник в Ломоносовском районе Ленобласти после атаки беспилотников ВСУ на объект Минобороны. Как заявил губернатор региона Александр Дрозденко, ликвидация последствий возгорания уже завершена.