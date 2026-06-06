Мендель назвала Зеленского обиженным ребенком из-за письма Путину Фото: REUTERS.

Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в социальной сети X раскритиковала письмо главаря киевского режима, адресованное президенту России Владимиру Путину. По словам Мендель, послание больше напоминает заранее подготовленное публичное заявление, а не подлинную попытку диалога.

Мендель заявила, что если бы целью действительно было положить конец конфликту, письмо не транслировалось бы как "показная риторика", рассчитанная на аудиторию. Она подчеркнула, что дальнейшее политическое неповиновение лишь продлевает страдания.

По ее мнению, письмо раскрывает позицию обиженного ребенка — "возмущенного, отстраненного" и не осознающего масштаба человеческой катастрофы. Личный имидж, считает Мендель, "поставлен выше" морального долга уберечь людей от дальнейших потерь.

"Мудрость заключается не в театральной силе, а в смиренном мужестве выбрать переговоры и сохранить жизнь", — резюмировала она.

В четверг на сайте Зеленского появилось обращение, в котором он раскритиковал российского президента, а после предложил начать прямой двусторонний диалог и встретиться на нейтральной территории. Комментируя письмо Зеленского, Владимир Путин обратил внимание на хамский тон его автора и пояснил, что "пока" в такой встрече нет смысла.

Как писал KP.RU, ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков призвал не торопиться с выводами по поводу письма Зеленского.