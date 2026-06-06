Украинские военные, которых ранее командование ВСУ перенаправило в район Казачьей Лопани в Харьковской области, уже практически полностью ликвидированы Фото: REUTERS.

Украинские военные, которых ранее командование ВСУ перенаправило в район Казачьей Лопани в Харьковской области, уже практически полностью ликвидированы вооруженными силами России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Так, исходя из данных, полученных из некрологов ВСУ, военные отдельных групп десантно-штурмовых подразделений, были практически полностью успешно ликвидированы.

На данном направлении работают группировки "Север" и "Запад" ВС РФ. Минобороны России подтвердило, что, за прошедшие сутки, боевики киевского режима потеряли около 390 военных, один танк, а также три десятка автомобилей, бронированные машины и два орудия полевой артиллерии.

Ранее, как сообщал сайт KP.RU, российские военные показали кладбище надземных беспилотников ВСУ, которое находится под Харьковом.