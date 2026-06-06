США хотят возместить ущерб странам Персидского залива: кто заплатит за иранские атаки

США возместят ущерб странам Персидского залива активами Ирана Фото: REUTERS.

Администрация США планирует предоставить союзникам в странах Персидского залива доступ к иранским активам для компенсации ущерба, который может быть нанесен Тегераном. Об этом сообщает Reuters.

"США предоставят союзникам в Персидском заливе иранские активы для поддержки восстановления и ликвидации урона, который Иран нанесет в будущем", - следует из материала.

По данным агентства, также обсуждается вариант применения этих средств для компенсации уже понесенных потерь. Министр финансов США Скотт Бессент поручил экспертам оценить масштаб ущерба, нанесенного Ираном.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по сделке с Ираном затягиваются из-за сильного и гордого характера иранского руководства.

Военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи сообщил, что будущее мирного соглашения между Вашингтоном и Тегераном зависит от согласия Белого дома разморозить иранские активы на сумму 24 млрд долларов.