Ребенок получил ранения при атаке ВСУ на автомобиль в Белгородской области Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В результате атаки киевского режима на автомобиль в поселке Октябрьский Белгородской области пострадал один ребенок. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

"12-летняя девочка получила ранения глаза, множественные осколочные ранения предплечья и ног в результате атаки украинского БПЛА на автомобиль", - написал дипломат в телеграм-канале.

Мирошник уточнил, что пострадавшую доставили в детскую областную клиническую больницу, где ей оказывается необходимая медицинская помощь.

Напомним, 6 июня российские силы противовоздушной обороны отражали атаки ВСУ. По данным Минобороны РФ, за 13 часов было уничтожено 339 украинских беспилотников.

Как писал KP.RU, в Ленинградской области в результате атаки дронов ВСУ загорелся объект министерства обороны России. Всего над регионом сбито 144 дрона. Во время налета никто из людей не пострадал.