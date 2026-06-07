"Готовили побег тщательно": криминалист озвучил версию исчезновения Усольцевых

Криминалист Игнатов: пропавшие Усольцевы могут находиться в США Фото: из соцсетей.

Пропавшая в тайге Красноярского края семья Усольцевых могла покинуть Россию и находиться за границей. Об этом заявил криминалист Михаил Игнатов в интервью aif.ru.

"Я склоняюсь к тому, что они скрылись сами, готовили побег тщательно. Они не были в розыске, могли легально улететь, но тогда бы оставили след", - сказал эксперт.

Игнатов отметил, что при нынешнем общественном внимании скрыться внутри России было бы крайне сложно. В связи с этим он допустил, что семья могла либо нелегально пересечь границу, либо воспользоваться поддельными документами.

В качестве наиболее вероятного варианта Игнатов назвал США, где семья Усольцевых может находиться в настоящее время.

Напомним, Усольцевы пропали в конце сентября 2025 года во время однодневного похода к горе Буратинка в Красноярском крае. За несколько месяцев поисков их не нашли. Активные поиски возобновили 23 мая 2026 года.

Недавно исследователь Валентин Дегтерев заявил, что смог дозвониться по номеру телефона бизнесмена Сергея Усольцева. Он уточнил, что на звонок ответили, но в ответ тишина.