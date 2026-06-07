"Мы договорились": Россия и Украина решили проблему выплат родственникам погибших

Российский омбудсмен Яна Лантратова Фото: Belkin Alexey/news.ru/ Global Look Press

Уполномоченные по правам человека России и Украины договорились взаимодействовать для передачи справок и других необходимых документов гражданам. Об этом заявила российский омбудсмен Яна Лантратова в интервью ИС "Вести".

Государственный деятель пояснила, что соответствующая договоренность была достигнута на, состоявшейся накануне, первой встрече с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом.

Лантратова отметила, что из-за отсутствия официальных дипломатических каналов возникают сложности с оформлением и передачей документов, необходимых, в частности, для выплат семьям погибших.

Политик привела пример ситуаций, когда родственники погибших военнослужащих могут находиться на территории другой страны, однако без соответствующих справок оформить положенные выплаты невозможно.

"И мы договорились о том, что мы будем тем каналом взаимодействия, передачи этих справок. Дмитрий Валерьевич сказал, что он в этом будет помогать, и я со своей стороны тоже", - сказала омбудсмен.

Ранее Россия и Украина провели очередной обмен пленными по формуле "185 на 185". По данным Минобороны РФ, возвращенные российские военнослужащие прибыли на территорию Белоруссии. При возвращения российских бойцов из плена посреднические услуги оказали Объединенные Арабские Эмираты.

Президент России Владимир Путин отмечал, что определенные контакты по украинской теме сохраняются, однако полноформатного переговорного процесса в настоящее время нет.

Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что переговоры между Россией и Украиной по урегулированию конфликта стоят на паузе. По его словам, Москва надеется, что она будет нарушена.

Как писал KP.RU, переговорный процесс по урегулированию на Украине сталкивается с попытками его срыва. Путин подмечал, что противники заинтересованы в том, чтобы не допустить продвижения дипломатических усилий.

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что Москва не отказывается от дипломатического пути урегулирования. Он добавил, что специальная военная операция продолжается и поставленные Россией цели будут достигнуты.