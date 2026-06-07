Дроны ВС РФ нарушили логистику ВСУ между Харьковом и Сумами Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Удары российских дронов заставили киевских боевиков изменить маршруты переброски военной техники между Харьковской и Сумской областями. Об этом 7 июня РИА Новости сообщил представитель российских силовых структур.

Теперь для транспортировки из одного областного центра в другой противник использует путь через Полтавскую область. По словам собеседника агентства, такие изменения в логистике стали следствием успешных действий российских операторов беспилотных летательных аппаратов.

Ранее Минобороны РФ сообщил, что средства ПВО России за минувшие сутки сбили 11 авиабомб, один снаряд HIMARS и 500 беспилотников ВСУ.

Также стало известно, что Воздушно-космические силы России нанесли авиаудары по пунктам управления беспилотниками и временной дислокации ВСУ в Днепропетровской и Херсонской областях. Авиабомбами были поражены пункт управления дронами 46-й бригады киевских боевиков у Новопавловки, а также пункты временной дислокации 63-й бригады у Щурово и 121-й бригады теробороны у Суханово на Херсонщине.